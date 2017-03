Manifestações começam às 6h contra as reformas neste dia 31

O movimento, integrado por dezenas de federações e centenas de sindicatos e associações, quer a retirada de pauta do Congresso Nacional as reformas Trabalhista e Previdenciária e que a Terceirização não seja sancionada pelo presidente Michel Temer / Divulgação

As manifestações contra as reformas Previdenciária, Trabalhista e a Terceirização voltam a acontecer em grande escala nesta sexta-feira(31) em Campo Grande e em algumas cidades do interior de Mato Grosso do Sul. A partir das seis da manhã haverá manifestações em canteiros de obras da indústria da construção civil de Campo Grande e no meio da manhã, as concentrações serão junto a bancos na área central da cidade. No final da tarde os manifestantes seguem para o Campus da UFMS, onde terão a adesão de acadêmicos e professores para novas investidas no sentido de esclarecer à opinião pública para as grandes ameaças que pairam sobre a vida de todos os trabalhadores brasileiros por conta dessas famigeradas reformas.

Essa programação foi estabelecida ontem à noite pelo Comitê Estadual contra as Reformas, que se criou em MS e que uniu todas as centrais sindicais (Força Sindical, CUT, CSB, CTB, NCST, UGT, CGTB, CSP Conlutas e Intersindical) pelo maior de seus objetivos: a defesa dos benefícios e direitos dos trabalhadores. O movimento, integrado por dezenas de federações e centenas de sindicatos e associações, quer a retirada de pauta do Congresso Nacional as reformas Trabalhista e Previdenciária e que a Terceirização não seja sancionada pelo presidente Michel Temer.

O Comitê informa também que apesar dessas manifestações de amanhã e outras que se seguirão durante o mês de abril, todos os esforços estão sendo concentrados para o dia 28 de abril, quando o Brasil inteiro deverá paralisar por conta desses mesmos objetivos traçados aqui.

“O povo sul-mato-grossense e brasileiro em geral precisa acordar para as ameaças que essas reformas representam para suas vidas. Se ele fizer isso, se acordar agora, deve vir para as ruas por conta própria e somar força conosco nessa grande luta nacional”, afirma Estevão Rocha, diretor da Força Sindical regional MS e diretor da Fetracom/MS.

Elvio Vargas, um dos dirigentes do Comitê Estadual, também reforça a necessidade do povo sul-mato-grossense ir par as ruas defender seus direitos. “Essa luta é de todos nós. As pessoas não podem ignorar isso e ficar de braços cruzados, pois as consequências poderão ser irreversíveis se essas propostas passarem no Congresso Nacional e entrarem em vigor. Precisamos impedir isso e só conseguiremos com a presença e a força do povo nas ruas”, apelou.

José Lucas da Silva, coordenador da Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB/MS, que também integra o Comitê Estadual contra as reformas, está muito preocupado também com a inércia do povo nessa luta. Ele tece duras críticas à Terceirização, lembrando que ela vai provocar até a quarteirização no mercado de trabalho, ou seja, duas atravessadoras entre a empresa e o empregado. Para sustentar esse novo sistema, certamente os salários serão achatados. “Precisamos da força política de nosso povo para engrossar as manifestações nas ruas”, afirma.

Antônio César Amaral Medina, coordenador geral do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União em Mato Grosso do Sul – Sindjufe/MS, que está integrado ao Comitê Estadual, conseguiu confirmar a presença do Senador Paulo Paim (PT/RS) a Mato Grosso do Sul para reforçar a luta contra as reformas. O parlamentar tem percorrido o Brasil com audiências públicas para sensibilizar a população sobre os problemas que as reformas podem proporcionar a todos.

Webergton Sudário, o “Corumbá”, presidente da Fetricon e membro da CUT/MS, disse que centenas de pessoas deverão participar das atividades nesta sexta-feira (31) desde as primeiras horas da manhã. Ele já garantiu que o Comitê Estadual decidiu não promover a paralisação do transporte coletivo, como aconteceu na última grande manifestação em Campo Grande. “Não pararemos os ônibus agora, mas vamos promover uma boa movimentação da cidade nesta sexta-feira e já convocando todos para o grande ato dia 28 de abril”, afirmou.

NACIONAL - As centrais sindicais conclamam seus sindicatos filiados para, no dia 28, convocar os trabalhadores a paralisarem suas atividades, como alerta ao governo de que a sociedade e a classe trabalhadora não aceitarão as propostas de reformas da Previdência, Trabalhista e o projeto de Terceirização aprovado pela Câmara, que o governo Temer quer impor ao País.

