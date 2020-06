Manifestações amanhã em SP terão esquema reforçado de segurança

As forças de segurança do Estado de São Paulo preparam um esquema reforçado de policiamento para as manifestações deste domingo (7), informou a Secretaria de Segurança Pública - (Foto: Divulgação)

As forças de segurança do Estado de São Paulo preparam um esquema reforçado de policiamento para as manifestações deste domingo (7), informou a Secretaria de Segurança Pública. Mais de quatro mil policiais estarão a postos para garantir a segurança da população, a preservação do patrimônio e o direito de livre manifestação.

Após a decisão do juiz Rodrigo Galvão Medina, que concedeu ontem liminar proibindo a realização de atos de grupos antagônicos na Avenida Paulista, os organizadores, em diálogo com o Ministério Público Estadual, comunicaram a mudança de local para que os eventos ocorram separadamente. Com isso, os grupos contrários ao governo Bolsonaro se reunirão na região do Largo da Batata e os favoráveis na Avenida Paulista.

Para garantir a segurança de todos, a polícia reforçou o esquema de segurança em São Paulo, com destaque para os pontos de concentração dos manifestantes. Policiais de batalhões territoriais e especializados, como trânsito e choque, atuarão nas regiões dos atos. Além deles, serão utilizados também três helicópteros, seis drones, 150 viaturas, quatro veículos guardiões e um veículo lançador de água. Outras unidades da Polícia Militar permanecerão de prontidão e, se necessário, serão deslocadas para prestar apoio às equipes.

Câmeras filmarão manifestantes

Todas as ações serão monitoradas por meio de câmeras do sistema Olho de Águia, com câmeras fixas, móveis, motolink e bodycams. A Polícia Civil também reforçou a atuação e terá um sistema especial de plantão para dar rapidez ao registro de ocorrências, caso seja necessário no 4º, 5º, 14º e 78º distritos policiais.

Aos que foram para a manifestação, a Secretaria de Segurança Pública alerta que não será permitido portar:

Bandeiras e faixas com mastro ou hastes; guarda-chuvas; bastão para tirar fotos; materiais, objetos cortantes ou pontiagudos; bebidas alcoólicas; arma de fogo ou branca de qualquer espécie; fogos de artifício; taco de baseibol, golfe e similares; e outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação as pessoas. Revistas pessoais serão realizadas