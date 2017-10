Manifestação pró Espanha está marcada para as 12h deste domingo em Barcelona

A organização Sociedade Civil Catalã convocou para este domingo manifestações em Barcelona em oposição à independência da Catalunha. A marcha está marcada para as 12h. O objetivo, diz o grupo, é rejeitar o que consideram um "ataque sem precedentes à história da democracia", com o slogan "Somos todos Catalunha. Senso comum pela coexistência". Há três semanas, o mesmo grupo organizou uma marcha que reuniu milhares de pessoas na capital catalã.

Ontem, a vice-primeira-ministra da Espanha, Soraya Sáenz de Santamaría, foi nomeada como interventora no governo da Catalunha, um dia após a declaração de independência feita pelo Parlamento regional. A interina foi indicada pelo primeiro-ministro, Mariano Rajoy, para administrar em substituição ao governador Carles Puigdemont, deposto do cargo na sexta-feira por liderar o movimento secessionista. A intervenção acontecerá nas próximas oito semanas, até a realização de eleições regionais em 21 de dezembro.

Devem participar da manifestação de hoje membros do governo central espanhol e dos principais partidos favoráveis à continuidade da Catalunha como comunidade da Espanha. Não são esperadas marchas em apoio à independência da região. Ontem, o governador deposto da Catalunha, Carles Puigdemont, pediu aos catalães uma oposição pacífica a Madri.

Também neste domingo, o secretário de Estado para Asilo da Bélgica, Theo Francken, escreveu em seu perfil no Twitter que existe a possibilidade de Puigdemont pedir asilo ao país por ser cidadão europeu e que a situação criaria dificuldades diplomáticas com a Espanha, membro da União Europeia. Fonte: Associated Press.