Manifestação em Boston é engolida por movimento contrário e acaba mais cedo

Os manifestantes que iniciaram um ato pela liberdade de expressão em Boston no começo da tarde deste sábado já começaram a se dispersar. De acordo com a polícia local, o protesto foi oficialmente encerrado mais cedo, mas alguns agentes ainda estão postados no entorno da sede do governo estadual.

O protesto, que se diz apartidário, acabou engolido por um ato de repúdio de milhares de pessoas contra o nacionalismo branco. As manifestações acontecem uma semana após o confronto entre neonazistas e opositores em Charlottesville, na Virgínia, que deixou uma pessoa morta.

Membros do movimento "Black Lives Matter" protestaram no parque Boston Common, onde estavam concentrados os manifestantes do "Boston Free Speech Rally" (Ato pela liberdade de expressão de Boston, em tradução livre), e queimaram uma bandeira confederada, símbolo do grupo do Sul na Guerra de Secessão que foi apropriado por grupos supremacistas devido à sua ligação com a escravidão.

De acordo com um policial, cerca de 20 pessoas foram presas e não foram reportados ferimentos sérios.

Os organizadores da manifestação publicamente se distanciaram dos grupos neonazistas e supremacistas brancos após a violência em Charlottesville no último sábado, mas opositores temiam que esses grupos comparecessem ao protesto mesmo assim. Fonte: Associated Press.

