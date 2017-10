Manifestação contra separação da Catalunha leva milhares às ruas em Barcelona

Um protesto contra a separação da Catalunha atraiu milhares de pessoas às ruas de Barcelona neste domingo. Carregando as bandeiras espanhola e catalã, os manifestantes lotaram a praça central da cidade entoando gritos como "Não se engane, a Catalunha é parte da Espanha".

O ato deste domingo acontece uma semana após o presidente catalão, Carles Puigdemont, e outros líderes separatistas realizarem um referendo sobre a separação da região. A votação havia sido suspensa pela principal corte do país, que a declarou ilegal.

A votação terminou com a vitória do "sim" pela secessão, com 90% dos votos, mas menos da metade dos eleitores catalões votou. Apesar disso, Puigdemont afirmou que vai manter a campanha pela separação e que deve se manifestar ao Parlamento regional na próxima terça-feira.

Em Madri, o primeiro-ministro Mariano Rajoy prometeu que seu governo não vai deixar a Catalunha se separar do restante do país. Em entrevista ao jornal El País, o premiê afirmou que irá considerar o emprego de todas as medidas "previstas em lei" para deter o movimento. Isto inclui a aplicação do artigo 155 da Constituição local, que permite ao governo central tomar o controle do governo regional "caso ele não cumpre com as obrigações estabelecidas na Constituição".

"A situação ideal é que não tenhamos que encontrar soluções drásticas, mas para isso acontecer é preciso ter algumas mudanças por parte da atitude dos líderes catalões", disse Rajoy. Fonte: Associated Press.

