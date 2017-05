Manchas na gravidez: por que elas surgem e o que fazer com elas?

O protetor solar deve ser o aliado número um da grávida na prevenção e no tratamento do melasma / Divulgação

Um dos períodos de movimentação hormonal mais intensa para as mulheres é a gravidez. Para ajustar o corpo ao desenvolvimento do bebê, a mãe passa a produzir mais estrogênio e progesterona, e uma das consequências pode ser o surgimento de manchas escuras na pele, chamadas de Melasma Gravídico. O hormônio melanotrófico, responsável pela liberação da melanina, fica mais ativo nesse período, contribuindo para o escurecimento de algumas regiões da pele.

Na maioria dos casos, após o parto as manchinhas tendem a diminuir ou até sumir, mas alguns tratamentos podem ser iniciados ainda durante a gravidez para amenizar o aspecto do problema. O protetor solar deve ser o aliado número um da grávida na prevenção e no tratamento do melasma! A exposição ao sol pode potencializar a pigmentação na pele, e piorar as manchas. Por isso, é fundamental usar protetor solar todos os dias, e reaplicar a cada 2 horas para garantir o efeito do produto. Para reforçar a proteção do filtro, recomenda-se o uso de chapéus e viseiras de tecidos especiais, que ajudam a filtrar os raios UVA e UVB, além de óculos escuros.

Em alguns casos, o melasma não desaparece após o parto e são necessários tratamentos mais potentes para minimizar o problema. Ácidos e clareadores mais potentes são indicados após o período de amamentação, e têm efeitos visíveis se utilizados da forma correta, conforme prescrito pelo dermatologista. Ativos despigmentantes como Alpha-Arbutin, Ácido Kójico e a Vitamina C, são clareadores extremamente eficazes que, associados, trabalham para reverter o processo do melasma, atuando em todas as etapas da formação da melanina².

De qualquer forma, é essencial sempre consultar um dermatologista para saber quais são os tratamentos mais indicados para cada caso.

Clair Face é a solução de Profuse, marca de dermocosméticos do Aché Laboratórios, para combater o melasma e outros distúrbios de hiperpigmentação. Com textura leve em gel-creme, Clair Face conta com uma fórmula inovadora e completa nos resultados, auxiliando no clareamento, redução de imperfeições e uniformização do tom de pele. Além da exclusiva associação de ativos despigmentantes, Clair Face oferece proteção UVA e UVB com FPS 25. Mesmo assim, é recomendado manter o uso do protetor solar em conjunto. O produto deve ser aplicado diariamente, de manhã e à noite, ou conforme a orientação do dermatologista. Prático de aplicar, Clair Face permite o uso de maquiagem após a sua aplicação.

PREÇO MÉDIO SUGERIDO: R$ 119,90

Para oferecer proteção total à pele, Profuse desenvolveu Ensolei Extreme Color. Mais que um protetor solar, Ensolei Extreme Color oferece proteção extrema contra os efeitos nocivos da radiação solar pelo altíssimo FPS 90+ (UVB) e PPD 14 (UVA). Também previne o envelhecimento cutâneo pela ação antioxidante, que combate os radicais livres, e antiglicante, que melhora a firmeza da pele. Sua fórmula com cor de base uniformiza a pele, cobre leves imperfeições e oferece proteção contra luz visível. Tem cor única e universal, que confere efeito bronzeado em peles claras, e tom natural em peles morenas. Sua fórmula foi desenvolvida especialmente para peles sensíveis, intolerantes ao sol, sensibilizadas por procedimento dermatológico ou peles que queiram aliar os benefícios da extrema proteção à cobertura de imperfeições.





PREÇO MÉDIO SUGERIDO: R$ 79,84

