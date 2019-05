Mamães de Aquidauana terão um encontro fitness no Sesc

O aulão contará com exercícios funcionais - Divulgação

No dia 10 de maio o Sesc Aquidauana vai homenagear as mães com um Aulão. Com participação gratuita, serão dois encontros um às 07h e outro às 18h.

Quem já é aluno das atividades do Sesc, poderá levar um convidado. No dia do evento, os convidados deverão preencher um formulário, dizendo que estão aptos para a prática de atividade. Para participar, é necessário estar com roupas de ginástica.

O aulão contará com exercícios funcionais para fugir da rotina dos padrões de treinos dos alunos. E para encerrar terá degustação de banana chips e suco natural.

Com foco na qualidade de vida das pessoas, o Sesc tem o esporte como um dos pilares de atuação e disponibiliza em Aquidauana, uma academia com equipamentos modernos, estrutura ampla, além de treinos personalizados com profissionais qualificados que são fundamentais para melhor desempenho dos alunos.

Serviço – O Sesc Aquidauana fica na Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 – B. Cidade Nova. Informações pelo telefone (67) 3241-6026. Conheça mais sobre as modalidades oferecidas na academia do Sesc no site sesc.ms