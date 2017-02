Malásia pede ajuda à Interpol para localizar suspeitos de Kim Jong-nam

O chefe da polícia nacional da Malásia, Khalid Abu Bakar, disse que pediu à Interpol que emita alerta azul para localizar os quatro norte-coreanos suspeitos de planejar a morte de Kim Jong-nam, o meio-irmão do líder da Coreia do Norte, na semana passada.

No entanto, ainda não se sabe o que a Interpol pode fazer, uma vez que as autoridades acreditam que os suspeitos fugiram da Malásia no dia 13 de fevereiro, o mesmo dia do suposto crime, e estão em Pyongyang, onde teriam chegado no dia 17 depois de passar por Jacarta, Dubai e Vladivostok. Além disso, a Coreia do Norte não é membro da Interpol.

Khalid também disse que não havia planos de enviar oficiais a Macau para retirar amostra de DNA da família de Kim Jong Nam. Kim tinha uma casa em Macau, para onde estava indo quando ele foi morto no aeroporto de Kuala Lumpur. Fonte: Associated Press

