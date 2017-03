Malásia dará até três semanas para família de Kim Jong Nam reivindicar corpo

O ministro de Saúde da Malásia disse nesta segunda-feira que o governo dará aos parentes do meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong Un, tem de duas a três semanas para reivindicar seu corpo antes de decidir o que fazer com ele.

Autoridades da Malásia disseram que Kim Jong Nam morreu depois que duas mulheres o envenenaram com uma substância altamente tóxica no aeroporto de Kuala Lumpur em 13 de fevereiro, cujo ataque é amplamente suspeito de ter sido encomendado pela Coreia do Norte.

A Coreia do Norte tinha exigido que o corpo voltasse no primeiro dia e se opôs à autópsia. Pyongyang também se recusou a reconhecer que Kim Jong Nam era a vítima e se referiu a ele como Kim Chol, o nome no passaporte que Kim carregava quando foi atacado em um terminal lotado do aeroporto.

Na sexta-feira, a polícia da Malásia confirmou que Kim Chol e Kim Jong Nam eram a mesma pessoa, mas se recusou a dizer como eles identificaram Kim.

"Agora, com a identificação positiva do corpo, somos informados de que ele tinha uma esposa ou esposas e filhos", disse o ministro da Saúde, Subramaniam Sathasivam. "Esperamos que essas pessoas respondam e venham reivindicar o corpo. Na ausência disso, então vamos abordá-lo ao governo e descobrir como vamos dar o próximo passo", acrescentou. Fonte: Associated Press

