Malásia aguarda relatório para determinar causa da morte de Kim Jong Nam

As autoridades da Malásia ainda estão esperando por relatórios de laboratório que ajudarão a determinar a causa da morte de Kim Jong Nam, o meio-irmão do ditador norte-coreano Kim Jong Un.

Uma autopsia foi realizada no corpo do norte-coreano em 15 de fevereiro, que incluiu uma tomografia computadorizada, exame externo e interno e um exame médico forense. Amostras foram levadas e entregues à polícia para análise de laboratório para encontrar a causa da morte e também para determinar sua identidade, disse Noor Hisham Abdullah, diretor-geral de saúde da Malásia, em uma coletiva de imprensa em Kuala Lumpur.

"O procedimento com o corpo foi feita de forma respeitosa", disse Noor Hisham, negando as acusações do embaixador da Coreia do Norte de que o corpo foi submetido a uma segunda autopsia.

Nenhuma marca de punção foi encontrada no corpo, nem havia nenhuma evidência de um ataque cardíaco, acrescentou Noor Hisham.

Kim foi assassinado no aeroporto de Kuala Lumpur enquanto esperava para embarcar em um voo para Macau, na China, no dia 13 de fevereiro e morreu a caminho para o hospital. A polícia malásia prendeu quatro suspeitos, incluindo os supostos agressores e um cidadão norte-coreano que morava em Kuala Lumpur. A polícia está procurando pelo menos mais sete suspeitos no caso. Fonte: Associated Press.

