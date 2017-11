Major Olímpio interrompe Alckmin durante evento de formatura de agentes

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), participou nesta segunda-feira, 13, de uma cerimônia de formatura de 26 turmas de novos agentes penitenciários, na Sala São Paulo, no centro da capital paulista. Ao ser anunciado, Alckmin foi interrompido pelo deputado Major Olímpio (SDD-SP) que protestou contra a falta de reajuste salarial para os profissionais da categoria e também para os policiais. O governador não respondeu ao deputado e prosseguiu com seu discurso.

Ao Broadcast Político, na saída, Major Olímpio disse que "o governador não tem tido o mínimo respeito com relação ao agente penitenciário, assim como não tem com a polícia". "Os policiais estão há quatro anos com reajuste congelado e o governador mandou para a Assembleia um projeto que congela (os salários) por mais dois anos. Então é minha forma de fazer protesto e vou continuar fazendo até ele anunciar o reajuste", prometeu.