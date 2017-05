Mais uma loja da Sertão será inaugurada nesta sexta-feira em Campo Grande

Na contramão da crise, a Sertão continua investindo na economia local e traz mais comodidade para os consumidores da capital. O cenário atual mostra que diversas lojas estão fechando, mas com um projeto de expansão inteligente, as lojas da Sertão se espalham pela cidade com o objetivo de oferecer tudo para reforma, construção e acabamento com o melhor preço em pontos estratégicos da cidade. Dia 19 de maio, a partir das 08h30, a Sertão irá inaugurar sua nova loja, na Spipe Calarge, 1673.

Ampla, moderna e muito bem localizada, assim será a nova loja da Sertão. O horário de funcionamento é outro diferencial, a nova loja funcionará até às 22 horas de segunda a sábado e até às 20h aos domingos. O evento de inauguração já está movimentando a cidade, principalmente a Vila Carlota e região.

A Sertão já é conhecida por realizar promoções todos os meses, mas garante que os preços especiais de inauguração vão surpreender ainda mais. Os clientes podem contar com toda variedade de itens de reforma, construção, manutenção, ou seja, o cliente encontra tudo que precisa em um só lugar. E tudo isso com excelentes condições de pagamento.

A Sertão já está divulgando a inauguração, e em breve irá anunciar as ofertas exclusivas da nova loja, que poderão ser conferidas também nas redes sociais e nos tradicionais tabloides.

Não deixe de conferir essa inauguração imperdível. É a Sertão agilizando a sua vida a partir de 19 de maio na região que mais cresce na cidade.

