Mais uma criança e uma adolescente são baleadas no Rio

Uma criança e uma adolescente foram baleadas no Rio nesta sexta-feira (9), em troca de tiros entre criminosos, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio.



Luis Miguel Oliveira, de 7 anos, foi atingido na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca. Ele foi baleado dentro de casa, de raspão no ombro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o menino foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, fez exames, recebeu curativo e foi liberado.

No mesmo bairro, oi baleada Evelyn da Silva Coelho, de 15 anos. Ela foi atingida na cabeça e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Segundo a secretaria, o estado de saúde da adolescente é considerado gravíssimo.

Com os casos de Luis Miguel e Evelyn, chega a cinco o número de crianças e adolescentes baleados no Rio só nesta semana, vítimas de confrontos armados entre polícia, traficantes e milicianos.