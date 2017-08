Mais um sobrevivente de naufrágio no Pará é localizado

Um homem considerado desaparecido após o naufrágio de um barco no Rio Xingu, que deixou 23 mortos, foi localizado nesta sexta-feira, 25. Com isso, subiu para 28 o número de sobreviventes na tragédia. Uma pessoa ainda está desaparecida, segundo informações do governo estadual do Pará.

Depois do naufrágio da embarcação Capitão Ribeiro, Israel da Silva Souza seguiu para Vitória do Xingu, onde recebeu atendimento médico, e depois foi para Altamira. Ele foi dado como desaparecido até o início da tarde desta sexta-feira, quando foi localizado.

Para atender os sobreviventes, um grupo de trabalho interdisciplinar foi criado pelo governo do Estado e pela prefeitura de Porto Moz, onde a embarcação naufragou. A equipe dá apoio psicológico às vítimas.

"O trabalho a principio foi permitir que estas pessoas extravasassem os sentimentos após o trauma", explica o psicólogo Ary Georg, em entrevista à Agência Pará, do governo estadual. "Após ele retornar ao juízo de realidade deverá passar por um processo de avaliação e pode ser encaminhado a tratamento psicológico, pois está suscetível a desenvolver um estado depressivo, por exemplo", comenta. O grupo dá suporte, ainda, para a regularização dos documentos perdidos pelos sobreviventes durante o naufrágio.

Mortes

Nesta sexta, mais dois corpos, de duas crianças, foram localizados durante as buscas por desaparecidos após o naufrágio da embarcação. Os corpos são de uma menina com idade entre 8 e 10 anos e de um menino, com idade aproximada entre um e três anos. Segundo informações preliminares, crianças estavam no porão do barco e foram localizadas durante a retirada de mercadorias estocadas na área.

