Mais um corpo é encontrado na Baía de Todos-os-Santos

Equipes de busca procuram vítimas de naufrágio na Bahia (Divulgação/Ascom do 2 Distrito Naval) / Arquivo/Divulgação/Ascom do 2ºDistrito Naval

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia informou que o corpo encontrado no fim da tarde de ontem (27) pode ser de uma das vítimas do acidente de lancha que deixou ao menos 18 mortos na última quinta-feira, na Baía de Todos os Santos. O corpo é de um homem e foi encontrado na praia de Barra do Pote, no município de Vera Cruz, que fica às margens da baía, em frente a Salvador.

O corpo foi encontrado a sete quilômetros (km) de distância do local do acidente, segundo a SSP. No entanto, estava dentro do perímetro de busca dos agentes de resgate, que é de 25 km. Após encontrado, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do município de Santo Antônio de Jesus. A depender do estado de conservação do cadáver, o reconhecimento poderá ser feito por familiares ou por impressão digital, arcada dentária e, em último caso, por exame de DNA, informou a SSP.

Caso o corpo encontrado seja de uma vítima do acidente com a embarcação Cavalo Marinho I, o número oficial de mortos subirá para 19. No fim de semana, as buscas se concentravam na localização de dois corpos de pessoas cujo desaparecimento foi notificado por familiares após o naufrágio. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros continuarão as buscas ao longo desta semana.

A partir de hoje (28), a 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz começará a devolução dos pertences encontrados após o acidente. Os familiares que desejarem recuperar os objetos devem se apresentar com documentos de identificação.

Veja Também

Comentários