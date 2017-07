Mais um caixa eletrônico é violado na zona norte do Rio

Policiais militares do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência em uma agência bancária na Rua Honório, no Cachambi, na zona Norte do Rio, onde um caixa eletrônico foi violado na madrugada deste domingo (23). De acordo com a Polícia Militar os criminosos fugiram.

Na véspera, um caixa eletrônico foi explodido por bandidos em outra agência bancária da zona norte carioca. O crime ocorreu na unidade do Bradesco localizada na Rua Sidôneo Paes, em Cascadura. Os bandidos também danificaram outro caixa eletrônico e deixaram os vidros de acesso ao interior do banco quebrados com o impacto da explosão. As portas foram estouradas.

Nas últimas duas semanas, bandidos explodiram caixas eletrônicos em outros pontos do Rio. No dia 13, o crime ocorreu no bairro de Riachuelo, na zona norte. Antes, no dia 6, a explosão foi próxima ao Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), tradicional mercado de iguarias portuguesas e restaurantes localizado em Benfica, também na zona norte do Rio.

