Mais um assalto em joalheria de shopping termina em tiroteio no Rio

Bandidos armados de fuzis roubaram uma joalheria no Ilha Plaza Shopping, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, nesta quarta-feira, 18. Pelo menos três homens entraram na loja Joias Lulean. Ao fugir, os criminosos se depararam com um carro da PM, e houve tiroteio. Um ficou ferido, um foi preso e outro fugiu.

Eles chegaram ao shopping por volta das 12h30 e se encaminharam para a joalheria, que fica no segundo piso. Os funcionários da loja e das vizinhas ficaram apavorados. O shopping foi fechado. Houve muita correria e, na confusão, um dos bandidos fugiu em um carro que estava no estacionamento.

Nos últimos dois meses, foram registrados assaltos em joalherias de outros três shoppings do Rio, o Fashion Mall e o Botafogo Praia Shopping, na zona sul, e o Tijuca Off Shopping, na zona norte. Nos dois últimos, houve troca de tiros; no Tijuca Off Shopping, um soldado da PM morreu baleado.

Veja Também

Comentários