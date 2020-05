Mais R$ 146 milhões do FCO serão investidos em novos empreendimentos

Pelo FCO Empresarial foram deliberados R$ 30,8 milhões, num total de 17 Projetos, sendo beneficiados 15 municípios do Estado - Foto: Divulgação

O Conselho do FCO(Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) aprovou mais R$ 146,1 milhões para novos empreendimentos em Mato Grosso do Sul.

No FCO Rural foram aprovados 75 Projetos que totalizam R$ 115, 3 milhões e vão beneficiar 30 municípios do Estado. Destaque para as áreas de suinocultura e avicultura que, juntas, somaram R$ 53,2 milhões em solicitações de crédito do FCO para novos empreendimentos.

Pelo FCO Empresarial foram deliberados R$ 30,8 milhões, num total de 17 Projetos, sendo beneficiados 15 municípios do Estado. O destaque neste segmento vai para Anaurilândia, com projeto de Implantação de Indústria de Fecularia de Mandioca.

Para o Secretário Jaime Verruck, da Semagro, o baixo ritmo das contratações do FCO Empresarial é atribuído a pandemia do Covid-19.

Durante reunião do Conselho, realizada nesta semana, Verruck reforçou aos empresários a possibilidade de prorrogação do pagamento das parcelas de seus financiamentos.

A reunião também mostrou o potencial de demanda por financiamento existente em Mato Grosso do Sul. Propostas que totalizam R$ 548,2 milhões no FCO Rural e outros R$ 353 milhões no FCO Empresarial, encontram-se, até este momento, em tramitação no Banco do Brasil.

Para 2020, foram destinados a Mato Grosso do Sul, cerca de R$ 2 bilhões para atender projetos dos dois segmentos.