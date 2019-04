Mais quatro corpos são encontrados e número de mortos em Muzema vai a 15

O Corpo de Bombeiros retirou nesta terça-feira, 16, mais quatro corpos dos escombros dos edifícios que desabaram na sexta-feira (12) na comunidade da Muzema, no Itanhangá, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Com isso, o número de mortos chega a 15. Este é o quinto dia de buscas no local onde os prédios desabaram. Os bombeiros seguem com os trabalhos de busca por desaparecidos.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que é responsável pela investigação da atuação das milícias no Rio, vai participar da apuração do desabamento de dois prédios. Temendo as milícias, moradores evitam dar depoimentos.