Mais Médicos prorroga prazo para profissionais formados no exterior

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira, dia 14, que o prazo para inscrições de brasileiros e profissionais formados no exterior para o Mais Médicos foi prorrogado. Agora, os interessados terão até este domingo, 16, para enviar a documentação para participar do programa.

Segundo a pasta, a mudança nos prazos foi motivada por "picos de instabilidade do site do programa causada pelo grande número de acessos". O problema pode ter dificultado inscrições.

O ministério informou que até quinta-feira, 13, 6.634 profissionais médicos brasileiros ou estrangeiros formados no exterior finalizaram a inscrição no programa. Eles precisam entregar 17 documentos para poder participar do Mais Médicos.

O edital foi lançado após a saída de Cuba do programa, motivada por declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

A mudança no cronograma também teve impacto na data de apresentação dos profissionais com registro no Brasil nas cidades selecionadas, que seria nesta sexta-feira e foi transferida para o próximo dia 18. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, 5.352 médicos compareceram ou já iniciaram as atividades nas localidades.

Nos dias 20 e 21, médicos com registro brasileiro poderão escolher municípios com vagas disponíveis e, nos dias 27 e 28, será a vez dos profissionais brasileiros formados no exterior.

Para os profissionais estrangeiros formados no exterior, a escolha de vagas disponíveis será nos dias 3 e 4 de janeiro de 2019.