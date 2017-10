Mais importante espaço público, Rubens Gil sedia 200 eventos de negócios ao ano

Campo Grande (MS) – Desde sua inauguração, o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo recebeu inúmeros eventos de negócios, shows, espetáculos, congressos, simpósios e palestras com especialistas de renome nacional e internacional. Há 23 anos, um importante equipamento para a indústria do Turismo e consequentemente para o crescimento da economia. O espaço contribuiu para que Mato Grosso do Sul tornasse um centro de negócios e eventos, anualmente cerca de 200 são realizados no local.

Fundado em 24 de maio de 1994 (decreto nº 7.804), o Centro de Convenções é administrado pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), órgão oficial do setor de Turismo do Estado vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Localizado no Parque dos Poderes, está em uma das maiores reservas ecológica e urbana do Centro-Oeste. Num mosaico de belezas naturais, onde estão reunidos o Executivo, Legislativo e Judiciário de Mato Grosso do Sul, convida os visitantes a contemplar as cores e as belezas do lugar.

O espaço é dotado de quatro auditórios, com capacidade total de 1485 lugares, uma área de 1726 m² para exposições, eventos e feiras, além de restaurante, lanchonete, sala VIP, sala de imprensa e ambulatório para emergências médicas. Possui infraestrutura adequada para a realização de convenções, congressos, shows, palestras, treinamentos e apresentações culturais.

O auditório principal, Manoel de Barros, com capacidade para 1045 lugares, é na verdade um anfiteatro dotado de poltronas anatômicas, palco de 23 metros com dois acessos laterais e com 12 metros de profundidade, vara de iluminação fixa, telão para projeção, quatro cabines para tradução simultânea, sala de aquecimento, seis camarins, sendo quatro individuais.

O Centro de Convenções conta ainda com outros três auditórios independentes, com capacidade para realização de eventos diferentes simultaneamente ou interconectados através de transmissão simultânea por telão, sendo eles: auditório Germano Barros de Souza, com 196 lugares; auditório Pedro de Medeiros, com 135 lugares e auditório Tertuliano Amarilha, com 109 lugares.

Eventos & Negócios

Mato Grosso do Sul é conhecido mundialmente por suas belezas naturais e os mais belos cartões postais do Brasil, impressiona brasileiros e estrangeiros por suas peculiaridades. Reconhecido pelo turismo de natureza e aventura, o Estado tem despontado no cenário nacional como um importante destino para o Turismo de Eventos e Negócios.

Sua localização geográfica contribui para seu desenvolvimento econômico, progresso produtivo e empreendedor. É vizinho de grandes centros produtores e consumidores do país, como Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Paraná e Mato Grosso, além das fronteiras com os países sul-americanos, a Bolívia e Paraguai. O que colabora para que Mato Grosso do Sul seja um importante centro de negócios e eventos.

De acordo com dados do Ministério do Turismo, o segmento de negócios é o segundo maior fator de atração de visitantes estrangeiros para o Brasil. Estima-se que aproximadamente 25,3% dos turistas que procuram o país são motivados por negócios. No país, esse segmento turístico é responsável por 4,3% do Produtor Interno Bruto (PIB).

Considerado exponencial para o setor, o Turismo de Eventos e Negócios possui um grande potencial para impulsionar a economia e a demanda turística nas regiões onde é realizado. Isso por que os turistas que visitam os destinos a trabalho apresentam gasto médio três vezes maior que os demais e ainda tendem a retornar com a família e amigos. Com calendário diversificado, esses eventos também garantem renda aos destinos na baixa temporada.

Em Campo Grande, o segmento também é o segundo maior fator de atração de visitantes, segundo dados do Observatório de Cultura e Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Para a presidente do Campo Grande Destination – que tem por objetivo captar eventos e fomentar negócios para a cidade – Melissa Tamaciro, o trabalho voltado ao Turismo de Evento e Negócios representa um fator de geração de renda não somente para o município em questão, mas para toda a região em que ele está inserido. “De um lado temos esse turista impactando diretamente no crescimento econômico local e, do outro, inúmeras empresas de micro, pequeno e grande portes gerando emprego e renda de maneira mais distribuída e ramificada na cidade”, ressalta.

Raquel dos Passos – Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo e Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS)

Foto capa: Fundtur-MS