Mais dois PMs são baleados no Rio

Dois policiais militares foram baleados e um bandido foi morto na manhã deste domingo no Rio de Janeiro, informou a assessoria da Polícia Militar do Estado. Nenhum dos policiais atingidos corre risco de morte. As ocorrências não têm relação com as operações que estão sendo realizadas na comunidade da Rocinha, na Zona Oeste do Rio, esclareceu a PM.

Segundo informações do 16º Batalhão Policial Militar de Olaria, um PM cujo nome não foi divulgado estava voltando para casa na saída do trabalho quando foi atingido por tiros na cabeça e na perna, no momento em que transitava pela Avenida Brasil, na pista sentido Zona Oeste. Ele foi socorrido por policiais do 16º Base da Polícia Militar e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde passa por exames. A ocorrência foi registrada no 38ª Distrito Policial.

Já o outro policial militar foi baleado quando estava de folga transitando de motocicleta na Rua Eduardina de Miranda Telles com Arthur Rodrigues Loivos, Centro de Piabetá. Segundo informações do 34º Batalhão Policial Militar de Magé, por volta de 7 horas deste domingo o PM reagiu à tentativa de assalto e foi atingido por dois tiros. Havia um bandido morto com uma pistola no local. O PM foi levado para o Hospital de Fragoso e passa por exames, segundo a assessoria da PM.

