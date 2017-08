Mais de R$ 2 milhões do Governo do Estado garantem a construção de duas pontes de concreto armado em Naviraí

Duas pontes de concreto armado serão construídas pelo Governo do Estado no município de Naviraí. A primeira das travessias custou R$ 1,3 milhão aos cofres públicos e foi entregue à população em 2016. A segunda está em processo licitatório e as obras devem ser iniciadas no próximo semestre.

Conforme dados da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a ponte sobre o Rio Amambai, na MS-487, entregue ano passado, possui 20 metros de comprimento por 13 de largura. Já a travessia que será construída sobre o Rio Cumandaí, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, terá 12 metros de extensão por 12 de largura – com investimento previsto de R$ 1 milhão.

Para o governador Reinaldo Azambuja, as construções objetivam o desenvolvimento e o progresso da cidade.

Segundo o Governador Reinaldo Azambuja, o Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões na construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

