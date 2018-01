Mais de R$ 1,5 milhão será investido em ruas de Ladário, Caarapó e Ponta Porã

A obra faz parte do conjunto de investimentos que será executado pelo Governo do Estado em parceria com emendas - Foto: Chico Ribeiro

O Governo do Estado deve investir nos próximos meses cerca de R$ 1.521.776,95 em ruas e avenidas de três municípios de Mato Grosso do Sul. Os resultados de licitações para execução dessas obras foram publicados no Diário Oficial do Estado de hoje (16.1), na página 16.

A Rua Santos Dumont, no município de Caarapó, receberá investimentos da ordem de R$ 465.250,35 e o investimento é fruto de um emenda parlamentar do ex-senador Delcídio do Amaral. A obra faz parte do conjunto de investimentos que será executado pelo Governo do Estado em parceria com emendas. Outra obra que também é resultado de parceria com emendas, é a pavimentação e drenagem da Avenida Jamil Saldanha Derzi, em Ponta Porã. De autoria do deputado federal Vander Loubet, a obra será executada com investimentos de R$ 610.259,44.

Ainda segundo a publicação, a Rua Nossa Senhora das Mercês (setor 5), em Ladário, também recebe asfalto e drenagem nos próximos meses. Ao todo serão R$ 416.267,16 mil em investimentos.