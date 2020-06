Mais de 90% dos veículos foram arrematados no último leilão do Detran-MS

Leilão aberto no dia 19 de maio encerrou na última terça-feira (02.06) com 94,2 % dos veículos arrematados - Foto: Divulgação

Leilão aberto no dia 19 de maio encerrou na última terça-feira (02.06) com 94,2 % dos veículos arrematados. Dos 360 veículos disponíveis, 339 deixarão o pátio. O leilão faz parte da Operação Pátio Zero do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Mais de 400 pessoas passaram pelo pátio durante o período de visitação, entre 27 de maio e 1º de junho.

A coordenadora de leilão, Sandra Regina Vera Celestino, explica que, após o arremate, os veículos devem passar por um processo de desembaraço cadastral antes da transferência. “O veículo é entregue para o arrematante após o prazo previsto em edital, mas se estiver com algum débito em outros órgãos, é necessário passar para o processo de desembaraço antes da transferência”, comenta.

Regina ressalta que o órgão tem uma ferramenta exclusiva para desembaraço cadastral disponível no site. “Os arrematantes podem acompanhar de casa o seu processo, com mais tranquilidade. Além disso, a conclusão do serviço é enviada por e-mail para cada arrematante”.

O diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, afirma que a Operação está a todo vapor, tanto na Capital quanto nas agências do interior. “Estamos tendo um grande êxito em todos os leilões. O intuito é que com eles desafoguem em 80% os pátios da Capital e 70% no interior”, finaliza.

Leilões disponíveis

Mais de 400 veículos para circulação estão disponíveis no leilão aberto na última terça-feira (02.06). O certame é on-line, realizado pelo portal www.casadeleiloes.com.br , com encerramento previsto para às 15h do dia 23 de junho.

Há também um leilão aberto para veículos de sucata aproveitável. No total, 109 lotes estão disponíveis, sendo 85 motocicletas e 24 automóveis. O certame acontece de forma on-line, realizado pelo portal Canal de Leilões, com encerramento previsto para às 15h do dia 10 de junho.