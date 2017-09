Mais de 840 mil carros devem passar pela Ponte Rio-Niterói no feriado prolongado

Cerca de 843 mil veículos devem transitar pela Ponte Rio-Niterói em ambos os sentidos durante o feriado prolongado da Independência. O fluxo mais intenso, segundo previsão da concessionária Ecoponte, é esperado ainda hoje (6), com a estimativa de 88 mil carros indo em direção a Niterói e à Região dos Lagos.

A rodoviária Novo Rio aguarda um grande número de pessoas. De acordo com a concessionária, 214 mil pessoas devem passar pelo terminal até segunda-feira, sendo 24 mil embarques estimados para hoje, saindo da capital.

Para aqueles que seguem para a região Serrana, a Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) estima a passagem de 120 mil carros pela Rodovia Santos Dumont, trecho da BR-116, até este domingo. Equipes da concessionária estarão de prontidão ao longo da rodovia durante todo o feriado, contando com sete guinchos, uma UTI-Móvel, quatro carros de resgate e seis viaturas de inspeção. Além disso, em horários de fluxo mais intenso, papa-filas atuarão em auxílio nas filas de pedágio.

Já para a Via Lagos, principal via de acesso à Região dos Lagos, um dos destinos mais visados para o feriado, a previsão é de cerca de 159 mil veículos até domingo. E a Via Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo tem a previsão de 184 mil veículos deixando o Rio entre hoje e amanhã (7).

Com o objetivo de garantir a segurança, a Polícia Rodoviária Federal do Rio irá reforçar a fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes e crimes nas rodovias federais que cortam o estado. A ação que durará até domingo (10) conta com mais de 2 mil viaturas, quase 700 motocicletas, cerca de 2,8 mil bafômetros e 209 radares portáteis.

Para aqueles que permanecerão na capital fluminense, o Desfile Cívico-militar da Independência, que ocorrerá na Avenida Presidente Vargas, às 9h desta quinta-feira (7), também prevê mudanças no trânsito. A operação começa às 4h com a proibição de estacionamento de carros ao longo das avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, no Centro da cidade. A pista da Presidente Vargas na direção zona norte terá o sentido invertido no trecho entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco. A Rua Primeiro de Março também sofre mudanças operando em mão dupla no trecho entre Avenida Presidente Vargas e a Avenida Almirante Barroso.

Também por conta do feriado, vários meios de transportes terão esquemas de funcionamento especial. O metrô funcionará das 7h às 23h e a transferência entre as linhas será na estação Estácio. Logo, quem for assistir ao desfile de amanhã, deve utilizar a estação da Central do Brasil.

O VLT funcionará das 6h à 0h com intervalos maiores de 10 a 20 minutos. Várias linhas de ônibus funcionarão com a frota reduzida e as barcas, trens e BRT seguirão os horários praticados aos domingos.

*Estagiária sob a supervisão de Lílian Beraldo

