Mais de 800 mil veículos passaram por corredor que liga SP ao interior no Natal

Mais de 802 mil veículos passaram pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, em São Paulo, nos dois sentidos, durante o feriado do Natal, de acordo com a Ecopistas, concessionária que administra as vias. O corredor dá acesso a cidades do interior de São Paulo e a estradas que levam ao litoral.

Entre a 0h de sexta-feira (22) e 23h59 de segunda-feira (25), período da operação Natal nas duas rodovias, 449 mil veículos trafegaram pelas vias em direção às cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Campos do Jordão, Litoral Norte e Rio de Janeiro. No sentido São Paulo, foram mais de 353 mil veículos.

No período, foram registrados 13 acidentes, três deles com vítimas: duas pessoas ficaram feridas levemente e uma teve ferimentos moderados. Nenhuma pessoa morreu.

Litoral sul

O Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista à Baixada Santista, registrou a passagem de mais de 415 mil veículos durante o feriado em direção ao litoral, segundo a concessionária Ecovias. A contagem teve início à 0h de terça-feira (19) e terminou às 23h59 da segunda (25).

Foram registrados 109 acidentes nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes no período, com 62 feridos e três mortos.