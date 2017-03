Mais de 80 mulheres participam de palestra sobre sucesso na advocacia

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), recebeu na noite de ontem (22), a advogada Juliane Penteado, para ministrar a palestra “É Possível ser Feliz na Advocacia”, que encerrou as atividades de comemoração do Mês da Mulher OAB.

O evento contou com mais de 80 inscrições e participação ativa de membros da Comissão da Mulher Advogada (CMA) e Comissão da Jovem Advocacia (CJA).

Segundo a vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia (CJA), antiga Comissão dos Novos Advogados, Janine Delgado, a intenção de trazer a professora e advogada Juliane Penteado foi proposital. “Queríamos que alguém falasse sobre o sucesso para os advogados que se formam, e que querem correr contra o tempo. A ideia principal é mostrar que com paciência e perseverança é possível obter um sucesso na profissão que escolhemos”, avaliou.

Uma das mensagens proferidas pela palestrante sobre o ‘Sucesso’ é que deve existir uma diferenciação entre felicidade e estabilidade. “Não temos como dissociar o sucesso de felicidade; muitas vezes, as pessoas associam o sucesso ao ganhar dinheiro, o que raramente acontece, porque depois de formado, os primeiros cinco anos são destinados à construção da nossa profissão, para só depois disso, começarmos a ter uma ‘certa’ estabilidade dentro de uma instabilidade que é a advocacia”.

E, sobre a felicidade, Juliane pondera: “Para qualquer profissão, a pessoa tem que tirar de dentro dela a alegria de trabalhar, de ter essa realização pessoal, de fazer justiça com o cliente, ver um processo desenrolar... mesmo não dando certo, ele é o mediador do cliente! A advocacia é uma profissão maravilhosa, porque ela garante possibilidades e também, de êxito financeiro”.

Aproveitando a ocasião, a presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Janaina Pouso, informou que a data oficializava a mudança do nome da comissão, antes Comissão dos Novos Advogados. “A alteração do nome se dá por conta dos novos advogados formados, independente da idade, e diferenciação do gênero – homem ou mulher, a gente acompanhou a troca de nomes que se deu em várias Seccionais, que nada mais é do que atender a todos os ‘jovens’ advogados que iniciam o mercado de trabalho”, explicou.

Estiveram presentes na palestra a secretária-geral adjunta da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS), Dora Waldow, a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Tâmara Sanches, vice-presidente da CMA, Suzana Maluf e a secretária-geral adjunta da CJA, Liana Weber Pereira.

