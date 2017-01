Mais de 750 trabalhadores estão nas ruas no tapa-buraco, limpeza de canteiros de avenidas e escolas

Até o início do ano letivo, em fevereiro, as equipes chegarão aos quase 200 estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino / Divulgação

O trabalho de tapa-buraco, limpeza de canteiros centrais das avenidas e pátios das escolas, centros de educação infantil e espaços de atendimento da assistência social nos bairros, está mobilizando um “exército” de aproximadamente 755 trabalhadores, entre pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, da Solurb e de outras empresas contratadas. O maior contingente, 403, está trabalhando nas escolas e ceinf, com capina e roçada, além da substituição de lâmpadas queimadas na parte externa.

De segunda a quarta-feira, o serviço foi feito em 20 escolas e, nesta quinta-feira, foi ampliado, abrangendo seis escolas e seis centros de educação infantil. Até o início do ano letivo, em fevereiro, as equipes chegarão aos quase 200 estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino. O mutirão da limpeza já passou por escolas municipais como a Irene Suzakala, no Jardim das Hortências; Ceinf José Carlos Lima (Moreninha IV); CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), do Guanandi e CREAS ( Centro de Referência Especializado de Assistência Social), do Aero Rancho.

A limpeza do canteiro central e espaços públicos das avenidas Duque de Caxias e Lúdio Coelho mobiliza 152 trabalhadores. Na Lúdio Coelho estão atuando 107 pessoas e, segundo o chefe da Divisão de Limpeza, Moacir Lima, serão pelo menos 30 dias de serviço para limpar os nove quilômetros da avenida, que começa na Duque de Caxias e vai até o anel rodoviário, depois do Jardim Tarumã. A vegetação está alta no canteiro central e toma conta de áreas de lazer, como a praça existente entre a avenida Roseira e a rua das Árvores. Avança também na pista de caminhada. Também vai se estender por várias semanas, o trabalho na Duque de Caxias, que abrangerá desde o início da avenida (perto da Praça Newton Cavalcante) até a entrada de Indubrasil.

O tapa-buraco, que hoje tem 19 frentes de serviço, cada equipe tem pelo menos 10 trabalhadores. Na região do Aero Rancho/Centenário, por exemplo, o serviço terminou na rua Lagoa Dourado e chegou no prolongamento, a Evelina Sterlingard, principal via de acesso aos bairros Lageado, Parque do Sol e Dom Antônio Barbosa.

Veja Também

Comentários