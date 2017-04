Mais de 720 kg de cocaína são apreendidos em operação no Porto de Santos

Fiscalização da Receita Federal no Porto de Santos revelou o uso de nova forma de ocultar o envio de drogas por traficantes. Trabalhadores portuários foram flagrados com 32 quilos (kg) de cocaína junto ao corpo, tentando embarcar o produto em um navio atracado no cais.

Em outra ação, também na madrugada de hoje (26), foram descobertas drogas que estavam escondidas em contêiner com sacas de açúcar e que seriam embarcadas para Antuérpia, na Bélgica. Ao todo, 722 quilos (kg) de cocaína foram apreendidos. Além disso, sete estivadores e um caminhoneiro foram presos.

No caso do contêiner, a suspeita é que tenha sido utilizado a técnica criminosa de rip-off loading, na qual a droga é colocada em uma carga regular, sem o conhecimento do dono. A operação teve colaboração da Alfândega no Porto de Santos e da Polícia Federal.

A Receita Federal informou que esta foi a terceira operação do órgão no Porto de Santos. De janeiro a abril deste ano foram apreendidos um total 6,168 toneladas de cocaína. A droga apreendida está sob responsabilidade da Polícia Federal, que dará continuidade às investigações.

