Mais de 700 novas vagas de emprego foram geradas em Mato Grosso do Sul, só no mês de outubro

Com bom desempenho do Comércio, Serviços e Agropecuária, Mato Grosso do Sul gerou 722 vagas de emprego em outubro. Os dados divulgados hoje pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram recuperação do mercado de trabalho estadual.

De acordo com o Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico Ricardo Sena os números se dão devido a uma série de políticas de indução do desenvolvimento econômico.

Juntos comércio e serviços geraram mais de mil vagas, seguidos pela agropecuária.

De janeiro a outubro de 2017, Mato Grosso do Sul acumula saldo de 2.501 novas contratações sendo determinada principalmente pelo setor de Comércio e Serviços que geraram juntos 3.908 novas vagas de emprego formal para esse mesmo período.

Para Sena a tendência é de que Mato Grosso do Sul continue despontando no ranking de geração de empregos.

Os municípios que mais geraram novas vagas em outubro foram Campo Grande, com 574 novas vagas e Dourados com 263 novas vagas. Em relação a Dourados, o município já acumula de janeiro a outubro de 2017 cerca de 942 novas vagas geradas de emprego formal. No mês passado, Três Lagoas fechou 599 postos de trabalho.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)