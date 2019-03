Mais de 70% das lavouras de soja já foram colhidas em MS, aponta sistema da Semagro

Campo Grande (MS) – Mais de 70% das lavouras de soja de Mato Grosso do Sul já foram colhidas. Esse número é superior em 20% o que havia sido colhido até o mesmo período na safra passada. As informações constam na Prévia da Circular 297/2019 divulgada nesta sexta-feira (1º.3), com base em dados do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga/MS), ferramenta desenvolvida em conjunto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) e Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS).

A Região Sul está com a colheita mais avançada, em média 76,7%, enquanto a região Norte está com 71,1% e a região Centro-Oeste com 66,1%. No total, conforme mostra o Siga/MS, já foram colhidas 2,061 milhões de hectares até o fim de fevereiro. E o ritmo está acelerado, nos últimos 10 dias foram colhidas 403.280 hectares, o que corresponde a 14,2% da área total plantada (2,840 milhões/ha). A continuar nesse ritmo, até o fim de março toda a safra já estará colhida.

A previsão do volume a ser colhido apresentou uma redução significativa. Caso se repetisse a produtividade alcançada na safra passada (59 sacas por hectares), Mato Grosso do Sul colheria 10,053 milhões de toneladas. Entretanto, a estiagem verificada nos meses de novembro e dezembro (quando a planta estava em formação), já obrigou a um recálculo para menor, projetando colheita de 9,584 milhões/ton.

Agora, os técnicos ajustaram os dados e estimam que a safra 2018/2019 de soja em Mato Grosso do Sul deva fechar em 8,947 milhões/ton, queda de 11% em relação ao previsto inicialmente. Ainda assim, será uma das melhores produtividades da soja no Estado, sendo superada apenas pelas duas safras anteriores (2016/2017 e 2017/2018). Os técnicos são unânimes ao apontar a falta de chuva como causa pela quebra na lavoura.

Milho

Enquanto a soja é retirada, o plantio do milho já atinge quase 70% da área destinada a essa cultura. A região Sul também está mais avançada, com 72,8%; Região Norte com 66,9% e Região Centro, 59,1%. A área total estimada para o milho no Estado é de 1,918 milhão de hectares.

João Prestes – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Arquivo