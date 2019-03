Mais de 60 blocos desfilam hoje pelo Rio de Janeiro

O carnaval de rua da cidade do Rio de Janeiro contará com mais de 60 blocos neste domingo (3). Entre as principais atrações estão o Bangalafumenga que se apresenta agora de manhã próximo ao Monumento dos Pracinhas, no Aterro do Flamengo. Segundo estimativas da prefeitura, são esperadas 100 mil pessoas.

Também agora de manhã, desfila do Bloco Areia, que deve arrastar 50 mil pessoas pela praia de Copacabana, e o Cordão do Boitatá, que se apresenta em um palco montado na Praça XV, no centro da cidade, para um público estimado também de 50 mil, a partir das 10h.

À tarde, o bloco Ai que Vergonha espera mobilizar 30 mil foliões pelas ruas de São Conrado, na zona sul da cidade, a partir das 16h.