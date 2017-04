Mais de 56% dos turistas estrangeiros no Brasil em 2016 eram sul-americanos

Dos 6,6 milhões de estrangeiros que visitaram o Brasil no ano passado, 56,7% eram sul-americanos, segundo dados do Anuário Estatístico do Ministério do Turismo, divulgados hoje (3). Em seguida, estão os europeus (24,4%) e os norte-americanos (11,2%).

Dos cinco países que mais enviaram turistas ao Brasil em 2016 apenas um não é da América do Sul: os Estados Unidos, com 570 mil visitantes, que ficaram atrás apenas da Argentina, de onde vieram 2,3 milhões de viajantes. Em terceiro lugar aparece o Paraguai, com 316,7 mil turistas no Brasil no ano passado, seguido pelo Chile (311,8 mil) e pelo Uruguai (284,1 mil). Os franceses foram os europeus que mais visitaram o Brasil em 2016, com 263,7 mil turistas.

De acordo com o Ministério do Turismo, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 levaram o número de turistas no Brasil ao recorde de 6,6 milhões, marca que superou em 4,3% o total de 2015.

“Os bons números só comprovam que estamos no caminho certo, mas queremos ainda mais. Estamos investindo fortemente na melhoria da infraestrutura turística e qualificação profissional para recebermos cada vez melhor esses turistas”, disse o ministro do Turismo, Marx Beltrão. Segundo ele, a meta colocar o Brasil em destaque como um dos grandes destinos mundiais.



