Mais de 50 eventos estão na programação da XXIII Conferência Nacional da Advocacia

A XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira será realizada entre os dias 27 e 30 de novembro de 2017, na cidade de São Paulo. O tema deste ano é “Em defesa dos direitos fundamentais: pilares da democracia, conquistas da cidadania”. A Conferência é realizada em parceria entre o Conselho Federal da OAB e a Seccional de São Paulo.

O maior evento jurídico da América Latina reúne a cada três anos dezenas de milhares de advogados de todo o país para debater temas ligados à classe e à sociedade brasileira. Nesta edição, serão realizados 40 painéis, com mais de 230 palestrantes, além de dezenas de eventos paralelos.

A XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira terá uma programação com mais de 50 eventos especiais, que ocorrem paralelamente aos 40 painéis oficiais. Com temáticas variadas, estes encontros debaterão questões atuais do direito e da sociedade. Todos os inscritos na conferência podem participar deles. Serão cerca de 11 eventos especiais por turno da XXIII Conferência Nacional. Os encontros debaterão, entre outros temas, o Quinto Constitucional, Justiça do Trabalho, liberdade de imprensa e opinião, arbitragem, reparação da escravidão, Constituição, entre outros. As salas terão tamanhos variados, entre 50 e 600 lugares.