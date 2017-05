Mais de 40 oficiais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar concluem curso superior

Campo Grande (MS) – Foi realizada nesta sexta-feira (5.5), a solenidade de encerramento do curso de pós-graduação “lato-sensu” em Segurança Pública com ênfase em Políticas Estratégicas e Alto Comando, considerado um dos pré-requisitos para ocupar o último posto da carreira militar. Ao todo foram formados 42 oficiais superiores, sendo 31 do Corpo de Bombeiros Militar e 11 da Polícia Militar, o evento ocorreu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, na Capital.

A estrutura curricular do curso foi composta por carga horária total de 360h, equivalentes a 24 créditos, distribuídos em 12 disciplinas e a apresentação de artigo científico como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As aulas presenciais tiveram início em 20 de maio de 2016, com término em 12 de novembro, já o encerramento completo com as apresentações do TCC ocorreu no mês de abril deste ano.

“Esse Curso Superior de Bombeiro Militar é o fechamento de carreira, que prepara os oficiais para ocuparem as funções estratégicas da corporação”, explicou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Esli Ricardo de Lima, que lembrou que nos primeiros quatro meses deste ano, aproximadamente nove mil vítimas foram atendidas e socorridas pelos bombeiros de Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, destacou que somente nesta gestão mais de cinco mil servidores da área de segurança pública já foram promovidos. “Temos trabalhado, junto ao Governo do Estado, para que transforme a questão dos concursos públicos em uma política de Estado, para que tenhamos todos os anos um número ingressando nas carreiras e, assim, em um espaço de 12 anos teremos uma quantidade satisfatória de efetivo na nossa estrutura da segurança pública”, pontuou.

Ocupando o cargo de secretário há mais se um ano, Barbosa que também foi paraninfo da turma, disse que cria a cada dia uma especial admiração por aqueles que se dedicam a salvar vidas. “Quem coloca a farda e o distintivo, não escolhe somente uma profissão, mas sim uma forma de vida. Tenho orgulho de dizer que Mato Grosso do Sul e as famílias sul-mato-grossenses podem se sentir cada dia mais orgulhosas das policias que possui”, concluiu o secretário.

O curso de pós-graduação lato sensu em Segurança Pública com ênfase em Políticas Estratégicas e Alto Comando, foi realizado por meio de uma parceria entre a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), Fundação Escola de Governo (Escolagov) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

Para o reitor Fabio Edir, a parceria entre as instituições está gerando resultados positivos. “Essa é conclusão da nossa primeira turma da área de segurança pública, temos mais dois cursos em andamento. Pretendemos ser referência na formação de oficiais não só para nosso Estado, como também para o Brasil”, enfatizou Fábio Edir Santos Costa.

