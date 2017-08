Mais de 4 mil pessoas prestigiam tradicional Corrida do Facho

Mais de 4 mil campo-grandenses prestigiaram a tradicional Corrida do Facho, que abriu as comemorações do aniversário de Campo Grande na área central da Capital, nesta manhã de sábado (26) . Com tempo de 32’’’36’’8’ o campeão deste ano foi o grupo Percurso Livre.

Na arquibancada, crianças e adultos torciam pelos atletas. Sandra Regina Oliveira trouxe as netas Alana e Yane para assistir a Corrida e o Desfile. “As crianças estão torcendo para todos que passam. É uma diversão, e mesmo não conhecendo os atletas todos estão de parabéns pela festa”, declarou Sandra.

A dedicação dos atletas despertou a curiosidade de Emile, 8 anos, que junto com o pai assistiu a Corrida concentrada. “Está movimentação esportiva é fundamental, além de ser um momento de lazer enquanto esperamos o Desfile. Ela sempre gostou de corrida e hoje ficou ainda mais animada”, comentou Jonathan Rodrigo Dias Bezerra, que estava com os filhos Emile e Guilherme.

Recebendo a premiação do prefeito Marquinhos Trad e do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) Rodrigo Terra, o grupo Percurso Livre fez a volta dos campeões. Com troféu em mãos, Alcione Andrade, elogiou a festa e a participação do público. “A corrida do facho é muito importante, porque além de ser aniversário de Campo Grande uni todos os atletas de MS. É uma corrida rápida e tem a participação de um público maravilhoso, que torce e nos estimula a correr cada vez mais”.

Ao todo a Corrida do Facho reuniu oito equipes entre civis e militares. E em segundo lugar ficou o CMO (Comando Militar do Oeste), em terceiro o 17º Regimento de Cavalaria de Amambai, e o ADAC (Associação Deportiva Atleta de Cristo) na quarta colocação.

