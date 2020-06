Mais de 300 motocicletas estão disponíveis no próximo leilão de circulação

O período de visitação acontece nos dias 25, 26 e 29 de junho, no patio da leiloeira - (Foto: Divulgação)

A partir desta segunda-feira (15), mais de 300 veículos de circulação estarão disponíveis no leilão online do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). O leilão faz parte da Operação Pátio Zero e no total são 322 motocicletas e 09 automóveis disponíveis até o dia 30 de junho.

Conforme a Coordenadora de leilão do Detran-MS, Sandra Regina Vera Celestino, os veículos leiloados são para circulação, ou seja, considerados conservados, recolhidos no Pátio do leiloeiro credenciado junto ao Departamento. "Com o cadastro realizado e o recebimento dos documentos exigidos, é fornecido, via e-mail, login e senha. Após se tornar apto o licitante está pronto para realizar seus lances", encerra.

Depois de anos com os pátios sobrecarregados, na última terça-feira (09), a última motocicleta foi removida do pátio de apreensão principal da sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). A remoção faz parte da Operação Pátio Zero que iniciou em março deste ano e retirou cerca de 4 mil motocicletas do local.

O diretor-presidente, Rudel Trindade, comenta de março a maio já foram removidos mais de dez mil veículos dos pátios das agências do Estado. “A Operação Pátio Zero também está a todo vapor nas agências do interior e tem apresentando um ótimo resultado. “Toda semana temos veículos sendo removidos e o intuito é que os pátios sejam esvaziados até o fim do ano”, conclui.

O período de visitação acontece nos dias 25, 26 e 29 de junho, no patio da leiloeira, localizada na Avenida Gury Marques 7155, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Para participar do certame acesse o site e faça o seu cadastro, de forma inteiramente gratuita.

Leilão aberto

Mais de 400 veículos para circulação estão disponíveis no leilão aberto na terça-feira (02). O certame é online, realizado no site, com encerramento previsto para às 15h do dia 23 de junho.