Mais de 300 jovens participaram da 2ª edição da Feira da Empregabilidade

Durante a 2ª edição da Feira da Empregabilidade realizada na manhã deste sábado (16), na sede da Subsecretaria de Políticas para Juventude, da prefeitura de Campo Grande, 339 jovens e adultos lotaram os corredores do órgão público em busca de uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Dentre eles, haviam 54 estudantes – de um total de 180 alunos que se formaram nos últimos dois meses – que participaram dos cursos do Telecentro da Juventude e retiraram o certificado e já aproveitaram para cadastrar currículos nas empresas.

O prefeito Marquinhos Trad ao lado do secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Antonio Cesar Lacerda Alves destacou a importância do apoio ao jovem que busca uma oportunidade no mercado de trabalho.

“Em um momento onde a crise econômica atinge, principalmente, o setor da empregabilidade e todos nós sabemos a dificuldade de se conquistar o primeiro emprego, eis uma oportunidade que a prefeitura municipal de Campo Grande, com a Subsecretaria, com a Fundação Social do Trabalho (Funsat), com todos aqueles que se preocupam verdadeiramente com o futuro dos jovens, está dando, pelo menos para as pessoas se inscreverem para chegarem a uma entrevista”, destacou o prefeito da capital sul-mato-grossense.

Com o intuito de reunir em um único lugar empresas e entidades ligadas ao trabalho e emprego, a Subsecretaria de Juventude propôs a criação da feira para atingir um público específico, jovens com idade entre 15 e 29 anos, que, muitas vezes, possuem dificuldades de entrar no mercado de trabalho por causa da falta de experiência e da qualificação profissional. Entretanto, muitos adultos também compareceram e aproveitaram as oportunidades oferecidas para uma recolocação de emprego.

A feira da empregabilidade é o terceiro pilar da formação do jovem em ações propostas pela Subsecretaria, complementando os Cursos de Capacitação Profissional, com palestras e dinâmicas, e do Telecentro da Juventude, com aulas on-line. Através deles, os estudantes podem adquirir conhecimento sobre a área de atuação e como se destacar em entrevistas e dentro do próprio local de trabalho.

O mercado de trabalho é muito concorrido e a preocupação com atividades que desenvolvam os jovens nas áreas psicossociais e de geração de renda é um compromisso do prefeito Marquinhos Trad. Para essa parcela da população as dificuldades aumentam já que a falta de experiência em diversos setores é um desafio que precisa ser superado.

“Ele não entra porque não tem experiência e por não ter entrado jamais vai obter a tal da experiência. Então, desde o início do nosso governo, aqui na Subsecretaria da Juventude, o subsecretário, Maicon Nogueira, sempre teve essa preocupação. Que ministrasse cursos aos jovens para que ele pudesse estar qualificado para o mercado de trabalho”, disse Lacerda.

Para o subsecretário da Juventude, é preciso mostrar aos jovens que as oportunidades existem e que eles podem aproveitar para que possam chegar à vida adulta responsáveis e prontos para enfrentar os novos desafios. “Sabemos que é difícil, mas precisamos continuar oferecendo ações como estas para que eles possam crescer e buscar melhorar nossa sociedade a cada dia”, frisa.

A preocupação com o futuro dos jovens campo-grandenses atua em todos os setores da sociedade, principalmente onde as oportunidades são poucas e uma nova perspectiva de vida quase não existe. É o caso do estudante Daniel Alves Moreno. Um jovem interno da Unidade Educacional de Internação Tuiuiú, que atende jovens no regime semiaberto. Uma parceria com a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) permitiu que jovens que estivessem nessas condições fizessem os cursos do Telecentro da Juventude.

Moreno foi um deles e já se formou em dois cursos oferecidos pela Subsecretaria de Juventude: secretariado executivo e Tecnologias. “Gostei muito. Desenvolveu bem meu potencial. Pretendo fazer mais cursos e terminar meus estudos”, diz.

Representando a Câmara de Campo Grande, a vereadora Dharleng ressaltou a visão do prefeito na atuação voltada para a empregabilidade, para a geração de emprego e renda. “Nós sabemos o quanto essa moçada deveria estar gerando renda dentro das suas casas, o quanto que necessitamos que os jovens estejam ajudando na geração de renda da casa de vocês”.

A Câmara dos vereadores está trabalhando em conjunto com o prefeito para que a cidade se desenvolva economicamente, oferecendo condições para que as famílias se sintam bem.

Para o responsável pela Feira da Empregabilidade, Carlos Roboton, é fundamental que os jovens entendam que enfrentar o mercado de trabalho é uma tarefa que precisa estar preparado.

“Passar a mão na cabeça dos jovens não vai trazer resultados. Precisamos formar pessoas que estejam focadas nos objetivos e que possam alcançar as metas definidas. Com os cursos, estamos oferecendo essa oportunidade”, explica Carlos.