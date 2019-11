Mais de 26 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto de Campo Grande durante feriado

O terminal tem capacidade para processar 3 milhões de passageiros por ano - Foto: Reprodução/Infraero

O fluxo de passageiros no Aeroporto de Campo Grande deve crescer durante o feriado da Proclamação da República. Entre os dias 13 e 18 deste mês, são esperados 26.620 viajantes no terminal sul-mato-grossense. O volume é 2% maior que os 26 mil embarques e desembarques contabilizados no período de 14 a 19 de novembro de 2018.

Para garantir a fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária durante o feriadão, uma série de ações foi adotada para atender ao aumento do fluxo de passageiros e manter o conforto e a segurança dos usuários. Equipes de segurança e operações serão reforçadas, se necessário, por meio de remanejamento das escalas de trabalho. Em caso de esclarecimentos aos passageiros, estarão de prontidão os “amarelinhos”, funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?”.

Localizado a apenas sete quilômetros do centro de Campo Grande, o terminal tem capacidade para processar 3 milhões de passageiros por ano. Atualmente, quatro companhias aéreas contam com voos a partir da capital sul-mato-grossense. Azul, Gol e Latam ligam a cidade a sete destinos nacionais: São Paulo, Guarulhos e Campinas (SP), Curitiba (PR), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Confins (MG). Já a companhia aérea Sideral, realiza transporte de cargas com destino ao Aeroporto Santa Genoveva/Goiânia.