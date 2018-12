Mais de 2,5 mil pessoas serão atendidas no mutirão de cirurgias do hospital do Câncer

Campo Grande (MS) – Pacientes dos 79 municípios, que já aguardam na fila dos SUS, serão beneficiados com o mutirão de cirurgias oftalmológicas a partir desta terça-feira, dia 04. A ação é uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e hospital do Câncer Alfredo Abrão e a estimativa é que sejam realizadas diariamente 500 consultas e 300 cirurgias oftalmológicas, totalizando 2,5 mil cirurgias.

As primeiras consultas começaram a ser realizadas nesta terça-feira, e as cirurgias serão feitas a partir de sexta-feira (7.12). Além dos pacientes já encaminhados pelas Centrais de Regulação, também será atendida a demanda espontânea, dando prioridade às pessoas acima dos 55 anos.

Após os procedimentos cirúrgicos serão realizados três retornos: o primeiro, dois dias após a cirurgia; o segundo sete dias depois; e o último 30 dias após o procedimento. A previsão é que os atendimentos e cirurgias ocorram até 16 de dezembro, podendo ocorrer prorrogação das ações.

A ação acontece em cumprimento à Portaria 2.895 de 12 de setembro de 2018 do Ministério da Saúde, que ampliou os recursos para as cirurgias eletivas em Mato Grosso do Sul, após o Estado atingir a meta estabelecida pelo Ministério.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)