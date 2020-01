Mais de 24 mil inscritos participam neste domingo do processo seletivo para professor temporário

Campo Grande (MS) – Um total de 24.393 candidatos se inscreveram para participar do processo seletivo para formação do Banco Reserva de professores temporários para atuar neste ano letivo na Rede Estadual de Ensino (REE). As provas objetivas serão realizadas neste domingo (19.01) em Campo Grande e Dourados, no período da tarde.

Em Campo Grande, são 15.530 inscritos, e desses 9.963 farão as provas na Uniderp (avenida Ceará, 333). Na Unigran Capital (rua Abrão Júlio Rahe, 325) são 3.445 candidatos a fazerem as provas e 2.122 na Uniderp Agrárias (rua Alexandre Herculano, 1.400, bairro Taquaral Bosque).

Em Dourados, a maior concentração de candidatos será na Unigran, com 6.604 inscritos. Na Uems (av. Guaicurus, km 12, Cidade Universitária) farão as provas 1.325 e 934 na Universidade Anhanguera (rua Manoel Santiago, 1155, Jardim Itaipu). A organização do concurso alerta aqueles que farão as provas na Unigran que existem duas entradas, na rua Balbina de Matos, 2121, no Jardim Universitário, para os que farão as provas nos blocos de 1 a 11, e na rua Cider Cerzózimo de Sousa, S/N, bairro Cantão do Bosque, para os designados para as salas que ficam nos blocos 12 e 13.

A organização do concurso solicitou aos órgãos de trânsito de Campo Grande e Dourados reforço nas linhas de ônibus que atendem os locais de provas. Também foi solicitado apoio policial para garantir a segurança e evitar problemas no trânsito.

As provas serão aplicadas a partir das 15h (horário de Mato Grosso do Sul), e os candidatos devem se apresentar uma hora do horário estabelecido para o fechamento dos portões (15h) munidos de documento de identificação com o foto e caneta esferográfica de cor azul ou preta, fabricada em material transparente.

A avaliação, de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de três horas. A Prova Escrita Objetiva será avaliada de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, e constará de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com peso um, cada qual contendo 5 (cinco) alternativas, sendo uma única alternativa correta. A documentação referente a prova de títulos deverá ser entregue no mesmo local da prova escrita.

O Gabarito Oficial Preliminar da Prova Escrita Objetiva será divulgado por edital específico, a ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), no endereço www.imprensaoficial.ms.gov.br e disponibilizado, via Internet, no site www.fundacaofapems.org.br .

Para conferir os locais das provas acesse EDITAL n. 4/2020 – SAD/SED/FDT/2019 publicado por Suplemento III do DOE n. 10071 – Concurso

