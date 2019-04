Mais de 200 mortes são registradas em combates na Líbia

O total de mortes em consequência dos combates na Líbia já passou de 200 e aumenta também o número de pessoas que estão deixando a região.



Os combates têm se intensificado desde que uma organização militar, liderada pelo comandante das forças líbias, Khalifa Haftar, com base na região leste do país, se dirigiu a Trípoli, no início deste mês, para dominar a capital. As tropas do governo interino, apoiadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), estão reagindo.



A Organização Mundial da Saúde informou, na quarta-feira (17), que 205 pessoas, incluindo 18 civis, morreram, e 913 ficaram feridas.



O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários disse que cerca de 25 mil pessoas fugiram de suas casas.



A ONU condenou os ataques indiscriminados e pediu que fossem tomadas todas as medidas para garantir a segurança dos civis.



Apesar dos apelos da ONU para acabar com os combates, aparentemente os confrontos deverão se intensificar, uma vez que ambos os lados estão emitindo mandados de prisão para os líderes.



*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)