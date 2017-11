Mais de 200 alunos participam de campeonato de Judô nos Jogos Escolares da Reme

WhatsApp Image 2017-11-18 at 19.30.01

Alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino” foram para o tatame neste sábado (18) para mostrar suas habilidades nas provas de judô dos Jeres (Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino), que aconteceram no centro esportivo do Rádio Clube Campo.

Ao todo, 20 escolas da Rede Municipal participaram do campeonato, que reuniu mais de 200 alunos. As escolas municipais que participaram do campeonato foram: “Antônio José Paniago”, “Professor Licurgo De Oliveira Bastos”, “Abel Freire de Aragão”,” Professora Adair de Oliveira”, “Imaculada Conceição”, “Barão do Rio Branco”, “Professora Elizabel Maria Gomes Salles”, “Maria Lúcia Passarelli”, “Santos Dumont” e “Coronel Sebastião Lima”.

Também participaram as escolas “Elízio Ramirez Vieira”, “João Evangelista Vieira de Almeida”, “Professora Marina Couto Fortes”,” Rafaela Abrão”, “Nagen Jorge Saad”, “Celina Martins Jallad”, “Maestro João Corrêa Ribeiro”, “Professor Nelson de Souza Pinheiro”, “Carlos Vilhalva Cristaldo e Elpídio Reis”.

As escolas classificadas no campeonato foram: “Antônio José Paniago” com ouro, “Professor Licurgo de Oliveira Bastos”, com prata e escola “Abel de Oliveira Braga”, com bronze.

A escola “Antônio Paniago” participou da competição com 24 atletas, maior número de competidores por unidade e conquistou 11 medalhas. No total foram quatro de ouro, duas de prata e seis de ouro. Fizeram um total de 108 pontos.

Em segundo lugar na geral ficou a escola “Licurgo de Oliveira Bastos”, umas das escolas que apresentam um grande número de conquistas de medalhas em diversos campeonatos. Nesta edição dos Jeres levou três medalhas de ouro, duas de prata e quatro de bronze, faturando 88 pontos no campeonato.

Já a escola “Abel Freire levou duas medalhas de ouro, três pratas e duas de bronze. Conseguiu conquistar no campeonato 70 pontos, com sete alunos participantes da modalidade.

Na classificação do masculino a escola “Licurgo de Oliveira Bastos” levou a melhor e os meninos conquistaram três ouros, uma prata e três bronzes. O time masculino da “Licurgo” conseguiu somar 70 pontos na pontuação. Em segundo lugar ficou a “Antonio José Paniago”, com dois ouros e três bronzes e terceiro lugar, a escola “Imaculada Conceição”, com três pratas e um bronze.

No feminino quem levou a melhor foi a escola “Antônio José Paniago”, com duas medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. Em segundo lugar ficaram as meninas da escola “Adair Freire”, que faturaram um ouro e três bronzes e em terceiro lugar a “Abel Freire”, com duas medalhas de prata e duas de bronze.

Ilustre

Durante a realização dos jogos um importante nome representativo da modalidade esteve presente no evento. O judoca Milton Maximiliano Trombine ou “Max Trombine”, como é conhecido e que participou do filme “A Grande Vitória”, com Caio Castro, Sabrina Sato e Domingos Montagner, falou aos judocas sobre sua carreira e a importância do esporte no desenvolvimento das crianças.

“Eu acredito que o judô é um esporte de transformação. Essas iniciativas conquistam cada vez mais crianças para que elas desenvolvam um sonho esportivo. O judô é uma ferramenta que ajuda e estimula a disciplina e consequentemente os alunos respeitam melhor o professor”, disse.

Para o professor Elson Escalante, da Deac ( Divisão de Esporte, Arte e Cultura), da Semed, o esporte é uma das ferramentas mais importantes de auxílio na construção do processo ensino-aprendizagem.

“Acho que o judô e outras modalidades ajudam ao aluno a ter disciplina. A modalidade de lutas contribui no desenvolvimento cognitivo, motor e psicológico. A criança deixa o lado agressivo usado na luta e ganha em sala de aula”, completou.

Os Jogos Escolares estão em sua 43ª edição e são coordenado pela Deac. O evento reúne 74 escolas da Rede Municipal que disputam 11 modalidades esportivas: atletismo, basquetebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, jogos de damas, judô, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

O Jogos Escolares da Reme visam promover o intercâmbio e troca de experiências entre alunos e unidades escolares, além de incentivar a prática esportiva e recreativa.