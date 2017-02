Mais de 20 familiares protestam em frente a batalhão da zona oeste do Rio

Vinte e um familiares de policiais militares protestam na frente do 18º Batalhão da PM do Rio, na Freguesia, em Jacarepaguá (zona oeste). De acordo com o grupo, composto por 17 mulheres e quatro homens, nenhuma viatura saiu desde as 3h, quando os primeiros manifestantes chegaram.

O grupo aguarda a abertura de uma papelaria na vizinhança para comprar cartolina e produzir cartazes - por enquanto, os manifestantes dispõem apenas de cadeiras de praia e garrafas de café.

Familiares de policiais militares do Rio protestam em cerca de 10 unidades da PM em todo o Estado. Apesar dos protestos, pelas redes sociais a Polícia Militar informa que o policiamento está normal em todo o Estado.

Veja Também

Comentários