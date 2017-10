Mais de 2 milhões de veículos devem circular nas estradas em SP no feriado

Brasilia - Movimento de saída para o feriado de carnaval tranquilo no Aeroporto JK e rodovias do Distrito Federal(Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O movimento nas estradas estaduais e federais que cortam o estado de São Paulo deve crescer a partir do início da tarde de hoje (11) por conta do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, principalmente rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) prevê que 2,3 milhões de veículos circulem nas estradas estaduais e só da capital paulista devem sair 2 milhões, segundo a estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Caminho da Fé

A grande movimentação é esperada na Rodovia Presidente Dutra, já que este ano, além da tradicional movimentação de fiéis a caminho de Aparecida, onde está o maior templo mariano do mundo, estão ocorrendo várias comemorações em reverência aos 300 anos de aparecimento da imagem da Padroeira do Brasil.

Ainda na Via Dutra a previsão é de que pelo menos 300 mil veículos deixem a cidade de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, no período entre a zero hora de hoje (11) e a meia-noite de amanhã (12). A rodovia liga a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro e é uma das opções para se atingir também as praias do litoral norte e pontos turísticos das Serras da Mantiqueira e da Bocaina, entre outros destinos.

Rotas alternativas

A Via Dutra ainda concentra o maior fluxo rumo à Basílica de Aparecida mesmo com o crescimento de rotas alternativas que foram criadas sob inspiração do Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha.

A concessionária alerta aos motoristas para que evitem trafegar no período de maior movimento esperado para o retorno, no domingo (15), das 16h às 20h. A Nova Dutra mobilizou 500 profissionais para auxiliar os usuários, entre eles, médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e equipes de emergência, em plantão de 24 horas. As equipes estarão se revezando nas 11 bases operacionais ao longo da Via Dutra.

Foi montado também um reforço operacional nas praças de pedágio, onde haverá a operação papa-filas, em que serão vendidos cupons nas filas das cabines para desafogar as filas de usuários.

Baixada Santista

A concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, prevê a descida de 390 mil veículos rumo à Baixada Santista, com pico de movimento já a partir do final da manhã de hoje (11).

Pelo Sistema Anhanguera/Bandeirantes, a concessionária AutoBan calcula a passagem de 850 mil veículos entre a saída e chegada à capital de hoje (11) a domingo (15/10). O tráfego deverá ser mais intenso entre 15h e 20h, de hoje (11) e de 8h e 13h de amanhã (12).

Se a escolha de quem for viajar será alguma localidade cujo acesso é feito pelo Sistema Castello Branco-Raposo Tavares é bom ficar atento para os períodos de maior fluxo, entre o início da tarde de hoje (11) e às 23h. Durante o feriado prolongado, o movimento nesse sistema deverá atingir 660 mil veículos, de acordo com a previsão da concessionária ViaOeste.

Rodoanel

Pelo trecho Sul do rodoanel são esperados 512 mil veículos e, no trecho Leste, outros 160 mil. Já no Trecho Oeste, o número deve alcançar 1,1 milhão de veículos durante todo o período, com maior demanda entre 14h e 21h de hoje (11), na pista externa (sentido Régis Bittencourt/Litoral), na região das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, do início de setembro até a manhã de hoje (11) foi registrada apenas uma ocorrência na Via Dutra, envolvendo o movimento de fiéis. Foi um acidente com romeiro, no último dia 24 de setembro. A vítima, um homem que andava na rodovia durante a madrugada foi atropelado e morreu no local. "Não foram registrados outros acidentes ou ocorrências relevantes com peregrino", diz nota da corporação.

Veja Também

Comentários