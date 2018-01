Mais de 196 mil condutores de Mato Grosso do Sul podem baixar CNH digital

Já em Campo Grande são 413.116 condutores habilitados, sendo 71.597 condutores com a última versão da CNH - Foto: Ana Letícia Gaúna

Na última quarta-feira (17), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) tornou-se o 8º estado a disponibilizar a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Desde então, 242 emissões da CNH digital foram concluídas com sucesso garantindo praticidade aos condutores, pois é acessível offline, sem necessidade de conexão wi-fi ou dados móveis habilitados.

A CNH-e é disponibilizada para os condutores que possuem a habilitação impressa a partir do dia 02 de maio de 2017, data em começaram a ser impressas a última versão da CNH, com um código de barras bidimensional, conhecido como Quick Response Code – QR Code, no verso do documento.

Em Mato Grosso do Sul, são 1.134.551 condutores, destes, 196.191 possuem CNH com QR Code. Já em Campo Grande são 413.116 condutores habilitados, sendo 71.597 condutores com a última versão da CNH. Para estes o documento digital pode ser adquirido gratuitamente e de forma opcional.

Na quinta-feira (18), o servidor público, Carlos Kuntzel, esteve na Agência Suzana Lopes Sgobbi, localizada no Shopping Campo Grande, para documentar o seu veículo e solicitou orientações sobre a CNH Digital.

Com o auxilio dos servidores do Detran-MS, Carlos obteve sua CNH Digital em 10 minutos e destacou a sua felicidade em participar da evolução e desenvolvimento da civilização, através da emissão de seu primeiro documento digital.

“O fato de você não precisar carregar a habilitação ou esquecer e poder acessar pelo celular com uma senha é inexplicável. Você passa de um conceito de modernização para a prática de fato. O Detran saiu na frente com o primeiro documento digital e a tendência é que todos os documentos se convertam para o meio digital”, pontuou Carlos.

VANTAGENS CNH DIGITAL

Maior praticidade: o condutor vai ter a CNH Digital no aparelho celular que já utiliza no dia a dia, com a mesma fé pública do documento em papel.

Maior segurança: a CNH Digital é única para cada aparelho celular e traz dados criptografados que asseguram a autenticidade do documento, evitando fraudes e falsificações.

Mais utilidade: o aplicativo permite criar um PDF exportável do documento, que funciona como cópia autenticada. No futuro, essa identificação poderá ser utilizada por outros serviços de governo eletrônico ou mesmo em situações privadas que exijam a identificação do portador.

Mais economia: o cidadão poderá economizar com impressões, autenticação e digitalização de cópias ao encaminhar o PDF para órgãos públicos e empresas que já possuam processo eletrônico.

COMO OBTER A CNH DIGITAL

– CNH COM QR CODE – SEM CERTIFICADO DIGITAL:

Se o e-mail e o telefone celular não estiverem atualizados no cadastro da habilitação, o condutor deverá se dirigir a uma Agência do Detran-MS e solicitar a inclusão ou atualização desses dados;

Acessar o Portal de Serviços do Denatran e realizar o cadastro de usuário;

Ir ao menu “Meus dados” e incluir as seguintes informações: e-mail, celular, registro e o número de segurança impresso na CNH ;

Ir ao Menu “CNH Digital” e clicar em “Ativação”, para receber um e-mail com o código de validação;

Baixar o aplicativo “CNH Digital”. O primeiro acesso será com o CPF e a senha do Portal de Serviços do Denatran;

Logo após aparecerá um campo para digitar o código de ativação e em seguida será necessário cadastrar uma nova senha com quatro dígitos.

Feito isso, a CNH Digital será gerada.

– CNH COM QR CODE – COM CERTIFICADO DIGITAL:

Acessar o Portal de Serviços do Denatran e realizar o cadastro de usuário;

Abrir a página de login e clicar em “Certificado Digital” na parte inferior da página;

Ir ao menu “Meus dados” e incluir as seguintes informações: e-mail, celular, registro e o número de segurança impresso na CNH ;

Ir ao Menu “CNH Digital” e clicar em “Ativação”, para receber um e-mail com o código de validação;

Baixar o aplicativo “CNH Digital”. O primeiro acesso será com o CPF e a senha do Portal de Serviços do Denatran;

Logo após aparecerá um campo para digitar o código de ativação e em seguida será necessário cadastrar uma nova senha com quatro dígitos.

Feito isso, a CNH Digital será gerada.

– CNH SEM QR CODE:

Caso o condutor queira o documento digital e não possua a última versão da CNH, o mesmo deverá antecipar a renovação ou solicitar uma segunda via, nestes casos específicos é necessário pagar as taxas do órgão. Após a emissão da CNH com o QR code, o cidadão pode proceder conforme os itens citados acima.

FISCALIZAÇÃO

Com a nova versão da CNH, o condutor poderá conduzir com as duas formas de CNH ou escolher se conduzirá com a CNH impressa ou com a CNH-e. Caso esteja somente com a CNH digital, é importante atentar-se para o funcionamento do smartphone, já que, para efeitos de fiscalização, se o aparelho estiver descarregado, será considerado que a CNH não está sendo portada.

Conforme o artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório é uma infração leve que prevê multa de R$ 88,38, três pontos na CNH e retenção do veículo até a apresentação do documento.

O aplicativo “CNH Digital” pode ser baixado na Play Store e na App Store.