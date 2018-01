Mais de 17 mil hospedagens brasileiras se destacam no Guest Review Awards 2017 da Booking.com

No mundo todo, pela primeira vez, os apartamentos ficaram à frente dos hotéis como a categoria de acomodação mais premiada, sendo 30% das propriedades ganhadoras de prêmios de 2017 - divulgação

Hoje, a Booking.com, líder mundial em conectar os viajantes com opções incríveis de lugares para ficar, está premiando seus parceiros de acomodação que consistentemente oferecem ótimas experiências aos hóspedes com um Guest Review Award 2017. Com base em mais de 140 milhões de avaliações, este ano, 549.937 propriedades em 218 países e territórios receberão um prêmio. No Brasil, serão 17.054 propriedades de todas as categorias, fazendo com que o país esteja entre os 15 principais mercados da Booking.com em número de acomodações reconhecidas.

Além disso, 111 propriedades brasileiras alcançaram uma nota 10, demonstrando sua dedicação em oferecer uma hospedagem inesquecível. Em comparação com a edição de 2016 do Guest Review Awards, houve um aumento de pouco mais de 70% no número de propriedades do país a receberem o prêmio.

No mundo todo, pela primeira vez, os apartamentos ficaram à frente dos hotéis como a categoria de acomodação mais premiada, sendo 30% das propriedades ganhadoras de prêmios de 2017. Na verdade, 4 entre 5 categorias de acomodações estão em uma categoria diferente dos hotéis tradicionais: apartamentos (165.876), hotéis (132.339), pousadas (63.697),camas e cafés (B&Bs) (55.833), e casas de temporada (29.634).

Este interesse contínuo do cliente em experiências únicas de acomodações reflete uma pesquisa recente realizada pela Booking.com com 19.000 viajantes de 26 países, onde 1 em cada 3 brasileiros (34%) afirma que prefeririam se hospedar em um aluguel de temporada em vez de um hotel em 2018. Além disso, quase 1 em cada 5 viajantes do país (24%) comentam que considerariam anunciar sua própria casa em um site de acomodações de viagem este ano. Com 49% dos viajantes brasileiros querendo se hospedar durante 2018 em uma categoria de acomodação que não tiveram a oportunidade de vivenciar antes, a demanda e o interesse do cliente em uma gama diversa de opções de acomodação continua firme e forte.

"As mais de 140 milhões de avaliações disponíveis na Booking.com são todas experiências reais compartilhadas por clientes reais. Eles não apenas ajudam os viajantes a descobrir a hospedagem certa para eles, mas também empoderam os provedores de acomodações com feedback em tempo real e que definitivamente terá um impacto positivo nos negócios," afirma Peter Verhoeven, Diretor Global de Serviços aos Parceiros na Booking.com. "Com estes prêmios, nós parabenizamos, agradecemos e celebramos um grupo único de heróis reais da hospitalidade —nossos parceiros— que se dedicam a criar experiências incríveis aos hóspedes e que valorizam as lembranças de viagens que os viajantes terão todos os dias."