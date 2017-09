Mais de 15 morrem após passagem do furacão Maria na Martinica, diz premiê

O primeiro-ministro da Martinica, Roosevelt Skerrit, afirmou que "mais de 15" pessoas morreram e 20 estão desaparecidas, após o furacão Maria atingir a ilha do Caribe. Skerrit chorou ao falar a um repórter na ilha vizinha de Antígua.

O premiê afirmou que foi um milagre que o número de mortos não tenha chegado a centenas. O olho do furacão de categoria 4 atingiu Dominica com violência no fim da segunda-feira e no início da terça-feira, destruiu centenas de casas e interrompeu o sistema de comunicações da montanhosa ilha. O aeroporto local também foi fechado.

"Nós vamos precisar de toda a ajuda que o mundo tem a oferecer", disse Skerrit. Fonte: Associated Press.

