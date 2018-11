Mais de 1,5 mil agentes cumprem mandados em operação no Salgueiro

O Comando Conjunto, em apoio à Secretaria de Estado de Segurança e agentes da Polícia Civil do Rio, deflagrou, na madrugada de hoje (29), uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

No total, 1.165 militares das Forças Armadas e 415 policiais civis, com o apoio de meios blindados e aeronaves, verificam denúncias de atividades criminosas no local e cumprem mandados judiciais. Os agentes atuam nas comunidades de Itaoca, Salgueiro, Conjunto da PM e Conjunto da Marinha.

A ação realizada no contexto das medidas implementadas pela intervenção federal na segurança do Rio, inclui cerco, estabilização de áreas afetadas e remoção de barricadas. Os agentes das forças de segurança fazem também revistas de pessoas e de veículos, além da checagem de antecedentes criminais.

Algumas vias de acesso na região poderão ser interditadas, e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, se houver necesside. Não há interferência nas operações dos aeroportos.